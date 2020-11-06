Плющев — о 6:2: финны выставили такой состав, где полкоманды не умеет кататься на коньках

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал победу сборной России в стартовом матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).

«Конечно, не ожидал, что сборная России выиграет с таким крупным счётом. Но то, что наш молодняк должен сыграть хорошо, я ждал. В моей практике тоже было такое, когда на Евротуре мы играли молодой сборной и обыгрывали чехов. Ребята, повторюсь, сыграли здорово. Конечно, адреналин бурлил изо всех точек, ведь надевать майку национальной сборной – это большая честь. В российской сборной почти все игроки с опытом игры в КХЛ, привыкли играть со взрослыми мужиками. Другой вопрос, почему финны выставили такой состав, где полкоманды не умеет кататься на коньках.

У нашей команды я увидел полную самоотдачу. Впереди молодёжный чемпионат мира, там турнир будет посерьёзнее, все хотят показать себя во всей красе уже сейчас. Очень понравилась игра нашего голкипера Ярослава Аскарова. Парень прибавляет и растёт на глазах, чувствуется мужицкая хватка, спокойствие и уверенность. Грамотно сыграл форвард Родион Амиров, очень интересный уфимский парень. В обороне российская команда тоже смотрелась достойно, никто не делал глупостей», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.