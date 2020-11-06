Aftonbladet: шведский нападающий Маркус Нильссон покинет «Сочи»
Журналист Aftonbladet Ханс Абрахамссон сообщил, что шведский нападающий Маркус Нильссон покинет «Сочи». По информации журналиста, руководство «леопардов» уже проинформировало хоккеиста, что контракт с ним будет расторгнут.
В этом сезоне 29-летний Нильссон дебютировал в Континентальной хоккейной лиги. Маркус принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, забросив две шайбы и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности "-1" и шести минутах штрафного времени.
В среднем за матч нападающий проводил на льду 16 минут и 6 секунд. В последний раз Нильссон попадал в заявку «Сочи» 25 октября. Его контракт с «леопардами» рассчитан до конца нынешнего сезона и должен был истечь 30 апреля 2021 года.
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