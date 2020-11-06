Главный арбитр КХЛ подвёл итоги работы судей в первой части регулярного чемпионата

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подвёл итоги работы судей в первой части регулярного чемпионата.

«Не готов давать оценку, поскольку многие ведущие судьи болели и пропускали матчи, затем восстанавливались и пока провели очень мало игр. Только когда все будут в строю — и топ-судьи, и середняки, можно будет говорить об уровне. Проще сейчас оценивать работу отдельных судей. Кто-то отработал слабо, кто-то, наоборот, порадовал. С теми, кто пока не показывает должного уровня, проводятся беседы, занятия. И, как и раньше, традиционно по понедельникам все судьи получают от нас подробный разбор всех своих моментов.

Я хотел бы поблагодарить их, как и тех ребят, которые работали гораздо больше обычного, на которых легла дополнительная нагрузка. Те, кто выходил на замену, картины не испортили, и это главное. Но всё равно мы понимаем, что к уровню КХЛ нужно идти не один год. Это большая и кропотливая работа", — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.