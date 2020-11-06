Главный арбитр КХЛ подвёл итоги работы судей в первой части регулярного чемпионата

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подвёл итоги работы судей в первой части регулярного чемпионата.
«Не готов давать оценку, поскольку многие ведущие судьи болели и пропускали матчи, затем восстанавливались и пока провели очень мало игр. Только когда все будут в строю — и топ-судьи, и середняки, можно будет говорить об уровне. Проще сейчас оценивать работу отдельных судей. Кто-то отработал слабо, кто-то, наоборот, порадовал. С теми, кто пока не показывает должного уровня, проводятся беседы, занятия. И, как и раньше, традиционно по понедельникам все судьи получают от нас подробный разбор всех своих моментов.
Я хотел бы поблагодарить их, как и тех ребят, которые работали гораздо больше обычного, на которых легла дополнительная нагрузка. Те, кто выходил на замену, картины не испортили, и это главное. Но всё равно мы понимаем, что к уровню КХЛ нужно идти не один год. Это большая и кропотливая работа", — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.
- 6 ноября 2020
-
16:35
-
16:29
-
15:45
-
15:20
-
14:54
-
14:29
-
14:26
-
14:01
-
13:32
-
13:25
-
13:10
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:41
-
11:25
-
11:21
-
11:01
-
10:33
-
10:18
-
10:07
-
09:51
-
09:25
-
08:45
-
08:15
-
08:08
-
05:34
- 5 ноября 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:32
-
22:56
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:35