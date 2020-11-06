Никита Кучеров посетил филиал академии «Авангарда» в Долгопрудном

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров посетил филиал академии «Авангард-Запад» в Долгопрудном. Обладатель Кубка Стэнли 2020 года выступил перед юными хоккеистами, сфотографировался с ними и раздал автографы.



«Я хочу пожелать вам удачи. Любите то, что вы делаете. Это очень важно. Не забывайте тех людей, которые дали вам этот шанс. Всегда уважайте и помните их», – сказал Кучеров.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

27-летний российский нападающий «Тампы» провёл в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».