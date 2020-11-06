Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-форвард «Торпедо» Владимир Михасёнок перешёл в «Амур»

Экс-форвард «Торпедо» Владимир Михасёнок перешёл в «Амур»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Владимир Михасёнок подписал контракт с хабаровским «Амуром», сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.

Этот сезон российский нападающий начинал в нижегородском «Торпедо», которое 20 октября объявило о его уходе. В сезоне-2020/2021 Михасёнок принял участие в четырёх встречах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями.

После ухода из «Торпедо» хоккеист перешёл в «Ладу», однако 3 ноября контракт с 22-летним форвардом был расторгнут.

Напомним, что в сезоне-2017/2018 нападающий защищал цвета «Амурских Тигров». Михасёнок принял участие в 53 матчах за хабаровскую команду, забросив 11 шайб и отдав 12 голевых передач.

Ранее форвард Александр Шаров перешёл в «Амур» из «Трактора» в обмен на нападающего Никиту Язькова.

«Трактор» обменял нападающего Александра Шарова в «Амур» на форварда Никиту Язькова
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020