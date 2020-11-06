Экс-форвард «Торпедо» Владимир Михасёнок перешёл в «Амур»

Нападающий Владимир Михасёнок подписал контракт с хабаровским «Амуром», сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.



Этот сезон российский нападающий начинал в нижегородском «Торпедо», которое 20 октября объявило о его уходе. В сезоне-2020/2021 Михасёнок принял участие в четырёх встречах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями.



После ухода из «Торпедо» хоккеист перешёл в «Ладу», однако 3 ноября контракт с 22-летним форвардом был расторгнут.



Напомним, что в сезоне-2017/2018 нападающий защищал цвета «Амурских Тигров». Михасёнок принял участие в 53 матчах за хабаровскую команду, забросив 11 шайб и отдав 12 голевых передач.



Ранее форвард Александр Шаров перешёл в «Амур» из «Трактора» в обмен на нападающего Никиту Язькова.

«Трактор» обменял нападающего Александра Шарова в «Амур» на форварда Никиту Язькова