Экс-форвард «Торпедо» Владимир Михасёнок перешёл в «Амур»

Нападающий Владимир Михасёнок подписал контракт с хабаровским «Амуром», сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.
Этот сезон российский нападающий начинал в нижегородском «Торпедо», которое 20 октября объявило о его уходе. В сезоне-2020/2021 Михасёнок принял участие в четырёх встречах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями.
После ухода из «Торпедо» хоккеист перешёл в «Ладу», однако 3 ноября контракт с 22-летним форвардом был расторгнут.
Напомним, что в сезоне-2017/2018 нападающий защищал цвета «Амурских Тигров». Михасёнок принял участие в 53 матчах за хабаровскую команду, забросив 11 шайб и отдав 12 голевых передач.
Ранее форвард Александр Шаров перешёл в «Амур» из «Трактора» в обмен на нападающего Никиту Язькова.
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