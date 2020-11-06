Нападающий Падакин покинул «Сочи»

Нападающий Павел Падакин покидает ХК «Сочи», сообщается на официальной странице сочинской команды в «Твиттере».



Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.



Напомним, что Падакин пополнил состав «леопардов» перед началом текущего сезона. 26-летний нападающий принял участие в 8 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными баллами и заработав показатель полезности «-4» при двух минутах штрафного времени.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Падакин, выступал за нижнекамский «Нефтехимик», сыграл в 38 матчах, набрав 15 (4+11) баллов при показателе полезности «+15» и 16 минутах штрафного времени. Ранее в КХЛ форвард выступал также за «Ак Барс».

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