Гавриков — о снижении зарплат в НХЛ: если играешь хорошо, то получишь свой контракт

Российский защитник Владислав Гавриков рассказал о продлении контракта с «Коламбус Блю Джекетс».



«Срок три года — оптимальный? Думаю, что да. Это оптимальный срок для меня. За это время мне надо набраться опыта, добавить во всех аспектах игры. Дальше уже буду либо выходить на рынок, либо останусь в «Коламбусе». Это второстепенный момент, даже не думаю об этом. Сейчас самое главное — играть.



Расстроился, когда открылся рынок свободных агентов и увидел, как просели зарплаты хоккеистов? Тут всё зависит от игры. Если играешь хорошо, то получишь свой контракт. Не думаю, что так уж сильно просели зарплаты. Да, сложная ситуация сейчас на рынке. Многие повыходили на рынок, нужно было всех подписывать, а у команд не так много денег под потолком зарплат осталось. Было ожидаемо, что ребята будут соглашаться на меньшие условия, чтобы быть в команде. В принципе идти навстречу клубу — это правильно», — приводит слова Гаврикова Sport.24.

Владислав Гавриков продлил контракт с «Коламбусом» на три года и $ 8,4 млн