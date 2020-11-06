Семьи иностранных игроков, выступающих в КХЛ, смогут приехать в Россию

Благодаря совместной работе КХЛ, Минспорта России и клубов с 6 ноября 2020 года члены семей иностранных игроков, выступающих в КХЛ, начали приезжать в Россию, сообщается на официальном сайте лиги.
Минспортом России при участии спортивных лиг был подготовлен на согласование проект изменений в распоряжение Правительства РФ, обеспечивающий возможность получения въездных виз в Россию членами семей иностранных спортсменов и их дальнейшего въезда и пребывания на территории Российской Федерации.
В это же время КХЛ направила в адрес Правительства РФ официальное письмо-ходатайство об оказании содействия в ускорении процесса оформления визовых документов и въезде в Россию членов семей иностранных игроков. Всё это в конце октября позволило клубам обратиться в органы МВД РФ для оформления приглашений семьям иностранных игроков.
Семьи игроков «Салавата Юлаева» в начале этой недели получили все необходимые документы и вчера, 5 ноября, поздним вечером прибыли в Россию. Чартерным рейсом прилетели родные и близкие Теэму Хартикайнена, Юхи Метсолы, Сакари Маннинена, Маркуса Гранлунда, тренера по физподготовке Матиаса Сарвелы. Члены семей СКА, ЦСКА и «Ак Барса» оформили приглашения и получили визовые документы, они приедут в ближайшее время.
Остальные обратившиеся в лигу клубы ожидают выдачи документов для получения виз.
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