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«Флорида» подписала трёхлетнее соглашение с защитником Уигаром на $ 9,75 млн

«Флорида» подписала трёхлетнее соглашение с защитником Уигаром на $ 9,75 млн
Хоккей / НХЛ 0

«Флорида Пантерз» подписала новый контракт с 26-летним защитником Маккензи Уигаром, сообщает известный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей официальной странице в «Твиттере».

Отмечается, что стороны подписали трёхлетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 9,75 млн. В среднем за сезон канадский защитник будет получать $ 3,25 млн. За первый год Уигару будет выплачено $ 2 млн, за второй — $ 3 млн, за третий — $ 4,75.

Эта сделка стала последним делом арбитражного суда нынешнего межсезонья.

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