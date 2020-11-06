«Флорида» подписала трёхлетнее соглашение с защитником Уигаром на $ 9,75 млн

«Флорида Пантерз» подписала новый контракт с 26-летним защитником Маккензи Уигаром, сообщает известный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей официальной странице в «Твиттере».



Отмечается, что стороны подписали трёхлетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 9,75 млн. В среднем за сезон канадский защитник будет получать $ 3,25 млн. За первый год Уигару будет выплачено $ 2 млн, за второй — $ 3 млн, за третий — $ 4,75.



Эта сделка стала последним делом арбитражного суда нынешнего межсезонья.

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