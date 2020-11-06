Грубец — о переходе в «Авангард»: горд быть там, где играли Ягр, Патера, Прохазка

Новичок «Авангарда» Шимон Грубец рассказал о переходе в омскую команду.
«В «Авангарде» уровень ответственности другой. Когда я был в «Куньлуне», мы боролись за место в плей-офф. Сейчас я в команде, которая будет бороться за Кубок. Это большая разница. Именно так я привык играть в хоккей — добиваться высоких результатов. В Чехии мы выигрывали чемпионат, я семь лет провёл в лучшей команде чешской лиги. У нас были те же цели, которые ставит перед собой «Авангард», — бороться за Кубок. Теперь я здесь и прекрасно понимаю уровень ответственности.
У нас хорошие отношения с отцом, он даже в большей степени тренер, чем отец. Ещё у меня хорошие отношения с тренером вратарей из Чехии, Ярославом Камешем, он играл в «Авангарде». Рассказывал мне про Патеру и Прохазку. Мне приятно быть там, где были Патера, Прохазка, Ягр. Это великие игроки, и я горд, что тоже теперь в «Авангарде». Также знаю, что Доминик Фурх здесь играл. Пока не разговаривали с ним. Он хорошо зарекомендовал себя здесь. Мы хорошие друзья, он участвует в моём благотворительном фонде «Saves help», как и все чешские и словацкие вратари из КХЛ.
Для меня команда — прежде всего. Это выше моих личных интересов. Личным целям нет места. Только команда и её задачи!» — приводит слова Грубеца пресс-служба омской команды в YouTube.
- 6 ноября 2020
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