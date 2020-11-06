Грубец: матчи команд-лидеров турнирной таблицы в КХЛ сопоставимы с матчами чемпионата мира

Новичок «Авангарда» Шимон Грубец сравнил уровень хоккея в России и Чехии.



«Если нужно описать моё главное преимущество одним словом, то это слово — «спокойствие». Меня не разозлить. Не важно, пропустили мы или забили, — моё спокойствие не пошатнётся. Праздновать или расстраиваться я буду уже после матча. А во время встречи я словно в пузыре, в который никто не может проникнуть.



Хоккей в Чехии сильно отличается от хоккея в России. Когда я был в Чехии и подписал контракт с «Куньлунем», то сказал самому себе: «Хочу попробовать свои силы в КХЛ, чтобы понять, способен я на это или нет». По прошествии двух лет, надеюсь, можно сказать, что я способен играть здесь. Разница огромная. Встречи команд, которые находятся в середине турнирной таблицы, — это словно Евротур. Матчи команд-лидеров турнирной таблицы сопоставимы с матчами чемпионата мира. Уровень лиги очень высокий, и я с большим удовольствием здесь играю.



Грустная история получилась с семьёй — до сих пор ждём, когда они получат визы. Моему сыну 2,5 года. Я очень сильно скучаю по жене и сыну, но, надеюсь, всё будет хорошо, и они в скором времени приедут. Для меня семья — самое главное», — приводит слова Грубеца пресс-служба омской команды в YouTube.

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