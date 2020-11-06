Стала известна зарплата голкипера Шимона Грубеца в «Авангарде». Она сократилась в два раза

Стала известна зарплата голкипера Шимона Грубеца в «Авангарде». Омская команда выменяла чешского вратаря у «Куньлунь Ред Стар» за денежную компенсацию в размере 10 млн рублей.
Как сообщает «телеграм»-канал «Матч! Хоккей», чуть больше половины этой суммы будет выплачено лично Грубецу, потому что у китайского клуба были перед игроком долги по зарплате.
Отмечается, что оклад хоккеиста упал в два раза при переходе в «Авангард» – с 32 до 15 млн рублей.
В текущем сезоне 29-летний голкипер провёл за «Куньлунь» 10 матчей в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ и пропустил 31 шайбу при 91,9% отраженных бросков.
В сезоне-2019/2020 Грубец принял участие в 32 матчах, в которых одержал 12 побед, у него 93,2% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2,19, а также два матча на ноль.
- 6 ноября 2020
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