Голкипер «Нэшвилла» Коннор Ингрэм начнёт новый сезон в Швеции

«Нэшвилл Предаторз» объявил о переходе на правах аренды 23-летнего голкипера Коннора Ингрэма в ХК «Бьоркловен» из Шведской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «хищников».
Ингрэм будет выступать за команду до начала тренировочного лагеря Национальной хоккейной лиги, после чего вернётся в расположение «Предаторз».
Канадский голкипер был задрафтован в 2016 году клубом «Тампа-Бэй Лайнтинг» в третьем раунде под общим 88-м номером. За «молний» Ингрэм не провёл ни одного матча и летом 2019 года был обменян в «Нэшвилл». В обратном направлении проследовало право выбора в седьмом раунде драфта-2021.
В минувшем сезоне голкипер выступал за фарм-клуб «хищников» в АХЛ — «Милуоки Эдмиралс». Ингрэм сыграл 33 встречи, в среднем пропуская 1.92 шайбы за матч при 93,3% отражённых бросков.
- 6 ноября 2020
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