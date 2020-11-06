И. Николишин: если бы сказали, что буду играть за китайскую команду, не поверил бы
Нападающий Иван Николишин рассказал о переходе в «Куньлунь Ред Стар».
«Если бы полгода назад мне кто-то сказал, что я буду играть в Мытищах за китайскую команду, я бы не поверил. Но жизнь такая штука, что иногда не знаешь, что случится завтра. Сейчас я об этих парадоксах особо не думаю, просто наслаждаюсь моментом — тем, что играю в КХЛ и близко к дому, в Подмосковье.
Поехать в Китай? Если бы было такое предложение, конечно, поехал бы! Лично меня смена страны, культуры и языка не пугают. Нам, хоккеистам, нужно быть к этому готовыми. К тому же три года в Канаде научили меня жить вдали от семьи, быть самостоятельным. За это время я вырос как личность», — приводит слова Николишина официальный сайт КХЛ.
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