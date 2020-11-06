Слепышев: не могу даже вспомнить, был ли простым хоть один матч со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев рассказал о занятиях во время паузы в регулярном чемпионате и тренировках команды, а также о встрече с «Спартаком».



«В начале паузы нам дали выходные. Все вздохнули: кто дома провёл время, кто с друзьями. Я провёл эти дни отлично. С семьёй съездили домой, в Новокузнецк. Там уже снег, дети довольны. Зарядился эмоциями, теперь время работать.



Сейчас есть время пройти мини-сборы. Утром и вечером тренировки. Готовимся.



Хотели уйти на паузу более успешно и порадовать болельщиков победой. Можно, конечно, ссылаться на тяжёлый месяц, но мы лучше будем работать над собой.



Здорово, что играть начнём тоже в дерби. Болельщики любят такие матчи. Это хорошая проверка, будет очень интересный матч. Соперник мастеровитый, умеет использовать свои моменты. С ними встречи кусачие. Не могу даже вспомнить, был ли простым хоть один матч со «Спартаком», — приводит слова Слепышева пресс-служба московского клуба.

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