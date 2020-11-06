Ларионов: шведы уже будут готовиться не к молодым мальчишкам, а к сильной команде

И.о. главного тренера национальной сборной России Игорь Ларионов рассказал о подготовке к матчу Кубка Карьяла против сборной Швеции.



«Естественно, вчерашняя победа — это большой всплеск эмоций, потому что мало кто и из финской аудитории, и из наших болельщиков ожидал такого результата. Наши ребята в целом всё восприняли правильно: сегодня на тренировке у команды было нормальное настроение, мы провели хорошее занятие на льду с отличной отдачей, у тренерского штаба никаких замечаний не было. То, что было вчера, уже осталось в истории, сегодня — новый день, и завтра нас ждёт очень важный матч со шведами. Команда настроена на хороший игровой лад, чтобы опять показать большую интенсивность в атаке и обороне и, конечно же, креатив.



Может ли вчерашний победный опыт сыграть для команды вдохновляющую роль? В этой команде высокие стандарты, и вчера это было показано. Мы продемонстрировали, как можем играть, но для ребят это не предел. Ещё не все показали свой топовый уровень. Мы сделали небольшие перестановки в звеньях, чтобы посмотреть сочетания и попробовать найти химию, которая может быть поинтереснее, чем в матче с финнами. Естественно, шведы уже будут готовиться не к молодым мальчишкам, которые приехали поиграть, а к команде, которая победила довольно сильного и взрослого соперника — команду Финляндии», — приводит слова Ларионова официальный сайт ФХР.

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