Ларионов — о победе во встрече с Финляндией: один победный матч не делает карьеры

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной России Игорь Ларионов рассказал о подготовке к матчу Кубка Карьяла со сборной Швеции.



«Мы не акцентируем внимание на том, что происходит с календарём, потому что, как бы то ни было, все команды находятся в одном режиме. Да, для нас это время необычное, но оно так же необычно для всех. В связи с этим сегодня было короткое занятие, которое сопровождалось именно теми упражнениями, которые мы дали игрокам. Дальше — спокойный вечер, время немного переключиться с хоккея на что-то другое. А завтра мы выйдем на лёд, чтобы играть в наш хоккей на победу. Остальное скоро увидим.



Пришлось ли вчера успокаивать игроков, говорить, чтобы они не воспринимали вчерашнюю победу слишком всерьёз? Дело в том, что один победный матч не делает карьеры. Поэтому, естественно, у тебя есть какие-то короткие минуты для того, чтобы понять происходящее, но в то же время важно двигаться дальше. Потому что турнир состоит из трёх встреч и ты должен как можно быстрее всё проанализировать и переключиться на то рабочее состояние, которое необходимо для следующего матча. Наши ребята хоть и молодые, но в то же время довольно опытные, поиграли на многих турнирах и знают, что это такое. Так что, я думаю, в этом плане все готовы, в том числе тренерский штаб, который вместе с ними тоже вчера был рад этому успеху. Но завтра нас ждут новый день и новая встреча, нужно делать следующий шаг вперёд и постараться выиграть предстоящий матч», — приводит слова Ларионова официальный сайт ФХР.

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