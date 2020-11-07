Седов: сборная Швеции — хороший соперник, но мы должны фокусироваться на своей игре

Защитник сборной России Никита Седов поделился ожиданиями от предстоящей встречи Кубка Карьяла со сборной Швеции.
«На тренировку ребята вышли с хорошим настроением, провели отличное занятие, быстрое, интенсивное и качественное. Все здорово настроены и готовы к игре.
6:2 с Финляндией? Самое главное было то, что выиграли, было очень здорово. Но мы разу стали настраиваться на следующий матч и разобрали пару моментов. Серьёзно готовимся к предстоящей встрече. Случиться может всё — шведы хороший соперник. Но мы должны фокусироваться исключительно на своей игре, показывать свою лучшую игру, выполняя каждый свою роль и играя в наш комбинированный, умный хоккей, который в конце концов даст результат.
Какие испытываю эмоции от того, что являюсь частью сборной России? Эмоции самые приятные, я очень благодарен за предоставленную возможность. Наслаждаюсь каждым моментом, каждой секундой здесь», — приводит слова Седова пресс-служба ФХР.
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