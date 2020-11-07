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Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?

Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 7 ноября, сборная России проведёт второй матч на первом этапе Евротура Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Швеции. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?»

Пройти опрос также можно на Quiz.

На первый матч турнира команда вышла в следующих сочетаниях:

Аскаров (Ахтямов);
Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов — Подколзин;
Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов — Чинахов;
Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Бардаков — Амиров;
Бычков, Спиридонов — Башкиров — Алалыкин, Злодеев.

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