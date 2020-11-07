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НХЛ объявит дату начала нового сезона в течение 10 дней

НХЛ объявит дату начала нового сезона в течение 10 дней
Хоккей / НХЛ 0

Руководство Национальной хоккейной лиги примет решение о дате начала следующего сезона в течение 7–10 дней, сообщает североамериканский журналист Рено Лавуа в своём «твиттере».

«НХЛ всё ещё надеется начать следующий сезон 1 января. Лига надеется сделать официальное объявление как можно скорее. Это может занять от 7 до 10 дней. До тех пор предстоит много работы», — написал Лавуа.

Ранее стало известно, что НХЛ планирует начать сезон 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей. При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021. Лига планирует снизить зарплаты игрокам пропорционально количеству матчей, если сезон будет неполным.

НХЛ хочет снизить зарплаты игроков, исходя из количества матчей, если сезон будет неполным
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