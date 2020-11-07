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Бадюков: парни в сборной России хорошо сыграны и прекрасно знают возможности друг друга

Бадюков: парни в сборной России хорошо сыграны и прекрасно знают возможности друг друга
Хоккей / Евротур 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубка Карьяла.

«Если наши молодые хоккеисты на одном уровне проведут все три матча Кубка Карьяла, будет здорово. Тренерский штаб всё делает правильно. Опыт есть, помощник Ларионова Владимир Филатов работал с 12 игроками из этого состава в юниорской сборной. Парни хорошо сыграны, прекрасно знают возможности друг друга, и им вполне по силам достойно сыграть со шведами и чехами», — приводят слова Бадюкова «Известия».

Сегодня, 7 ноября, сборная России в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» проведёт матч с командой Швеции. Начало встречи — в 14:30 мск.

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021

Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?
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