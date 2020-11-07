Зито: Уигар — ключевой член «Флориды» как на льду, так и в раздевалке

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал продление контракта с 26-летним защитником Маккензи Уигаром.
«Маккензи — крепкий двусторонний боец, он добавляет нашему составу упорства и мастерства. Он превратился в ключевого члена «Флориды» как на льду, так и в раздевалке. С нетерпением ждём его следующих шагов в развитии», — приводит слова Зито пресс-служба лиги.
Стороны подписали трёхлетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 9,75 млн. В среднем за сезон канадский защитник будет получать $ 3,25 млн. За первый год Уигару будет выплачено $ 2 млн, за второй — $ 3 млн, за третий — $ 4,75.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадский защитник в 45 встречах забросил 7 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «+6» и 33 минутах штрафного времени.
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