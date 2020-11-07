Источник: экс-защитник «Торпедо» и «Чикаго» Филип Хольм подпишет контракт с «Нефтехимиком»
Шведский защитник Филип Хольм подпишет контракт до конца сезона с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В сезоне-2018/2019 Хольм выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги — нижегородское «Торпедо». В 61 матче регулярного чемпионата он записал на свой счёт 26 (7+19) очков при показателе полезности «-13» и 36 минутах штрафного времени. Проводил на площадке около 22 минут за матч. В семи матчах Кубка Гагарина набрал 5 (1+4) очков.
В начале сезона-2019/2020 Хольм подписал контракт с «Чикаго Блэкхоукс». Прошедший сезон швед провёл в АХЛ, играя за «Рокфорд». Принял участие в 30 матчах, в которых набрал 15 (4+11) очков, а затем уехал играть за «Лозанну».
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