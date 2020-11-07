Прохоров: уверен, что при любом раскладе сезон в КХЛ будут проводить до конца

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Виталий Прохоров рассказал о влиянии коронавируса на лигу.

«Насколько эффективно действует введённый в межсезонье жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей? Тяжело говорить, потому что мы не видели команды в полном составе от и до. Почти все имели проблемы с ковидом, поэтому не видели их в тех сочетаниях, которые планировались. Всё увидим к февралю-марту, когда все переболеют, восстановятся и обретут физические кондиции. Сейчас говорить о реальной форме нет смысла. Посмотрите на «Спартак». Я не знаю, они хоть одну игру в полном составе сыграли? Пятёрка у них точно всегда выпадает. И к сезону летом готовилось человек пять. Поэтому тяжело говорить об уровне, на который может ориентироваться каждая команда.

Можно ли опасаться, что КХЛ не доиграет сезон? Доигрывать будут. Я нахожусь в системе лиги и уверен, что при любом раскладе сезон будут проводить до конца. Уже 80% команд переболело. Поэтому думаю, что самое страшное позади. У клубов осталось чуть-чуть игроков, которые не переболели. Вопрос только в том, как будут дальше двигаться через границы «Барыс», «Йокерит» и рижское «Динамо». Но сезон будет продолжаться», — приводят слова Прохорова «Известия».