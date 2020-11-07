Хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Максима Мизюрина в «Ермак» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба омского клуба в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 22-летний форвард не провёл ни одного матча за «Авангард». В регулярном чемпионате-2019/2020 он принял участие в 5 встречах и не отметился результативными действиями. В межсезонье он принял квалификационное предложение омского клуба.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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