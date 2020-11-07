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Россия – Швеция: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 14:30

Россия – Швеция: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 14:30
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 7 ноября, сборная России проведёт второй матч на первом этапе Евротура Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:30 мск.

На тренировку перед матчем команда вышла в следующих сочетаниях:

вратари — Аскаров, Ахтямов, Жеренко;
белые — Грошев — Хуснутдинов — Подколзин, Чайка — Седов;
синие — Грицюк — Сафонов — Чинахов, Мухамадуллин — Чистяков;
красные — Афанасьев — Башкиров — Амиров, Кирсанов — Шеховцов;
зелёные — Спиридонов — Бардаков — Алалыкин, Костенко — Бычков;
оранжевые — Берёзкин — Злодеев — Мингачёв, Кузьмин.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?».

Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?
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