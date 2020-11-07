Россия – Швеция: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 14:30

Сегодня, 7 ноября, сборная России проведёт второй матч на первом этапе Евротура Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:30 мск.

На тренировку перед матчем команда вышла в следующих сочетаниях:

вратари — Аскаров, Ахтямов, Жеренко;

белые — Грошев — Хуснутдинов — Подколзин, Чайка — Седов;

синие — Грицюк — Сафонов — Чинахов, Мухамадуллин — Чистяков;

красные — Афанасьев — Башкиров — Амиров, Кирсанов — Шеховцов;

зелёные — Спиридонов — Бардаков — Алалыкин, Костенко — Бычков;

оранжевые — Берёзкин — Злодеев — Мингачёв, Кузьмин.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?».