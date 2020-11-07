Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла со Швецией
Сегодня, 7 ноября, сборная России в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» проведёт второй матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Швеции. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:
Аскаров (Ахтямов);
Чайка — Седов, Грошев — Хуснутдинов — Подколзин;
Мухамадуллин — Чистяков, Грицюк — Сафонов — Чинахов;
Кирсанов — Шеховцов, Афанасьев — Башкиров — Амиров;
Бычков, Спиридонов — Бардаков — Алалыкин, Злодеев.
Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?».
Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?
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