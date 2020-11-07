Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла со Швецией

Сегодня, 7 ноября, сборная России в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» проведёт второй матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Швеции. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:

Аскаров (Ахтямов);

Чайка — Седов, Грошев — Хуснутдинов — Подколзин;

Мухамадуллин — Чистяков, Грицюк — Сафонов — Чинахов;

Кирсанов — Шеховцов, Афанасьев — Башкиров — Амиров;

Бычков, Спиридонов — Бардаков — Алалыкин, Злодеев.

Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?».