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«Сочи» обменял голкипера Арсения Ахметова в «Сибирь» на денежную компенсацию

«Сочи» обменял голкипера Арсения Ахметова в «Сибирь» на денежную компенсацию
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» и «Сибирь» провели обмен, в результате которого в новосибирский клуб отправляется голкипер Арсений Ахметов, а южане получат денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «леопардов».

21-летний хоккеист является воспитанником казанского хоккея. Он вошёл в систему «Сочи» в 2017 году и сыграл за основную команду в двух матчах. В МХЛ Ахметов играл в командах «Ирбис» (Казань) и «Капитан» (Ступино). В ВХЛ — за «Рязань» и «Ижсталь».

«Сибирь» в нынешнем сезоне сыграла 24 встречи в регулярном чемпионате КХЛ. На счету новосибирского клуба 9 побед (одна — в овертайме), а также 12 проигрышей в основное время и три — по буллитам. Команда занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 21 очко.

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