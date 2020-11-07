Варон — о переходе в «Барыс»: впервые буду играть в Европе. Очень взволнован

Новичок «Барыса» Фил Варон прокомментировал переход в казахстанский клуб.
«Всё хорошо, все очень дружелюбны. Многие ребята уже помогли мне и сделали всё, чтобы я чувствовал себя как дома. Отель, в котором я остановился прошлой ночью, тоже был хорош. Никаких жалоб, всё отлично.
Это были долгие 20 часов, 10-часовая разница во времени. Немного устал сейчас, практически не спал. Но это здорово, что провёл тренировку на льду, познакомился со всеми, с тренерским штабом, разогрел ноги перед началом матчей.
Безусловно, приехать сюда вместе с Диллоном Хетерингтоном было намного легче. Впервые буду играть в Европе, в КХЛ. Очень взволнован.
Немного знаю Фрэттина, играл против него. Блэкер, Диц – то же самое. Да, никогда не играл с кем-то из здешних ребят в одной команде. Но, играя в хоккей достаточно долго, ты встречаешься на льду со многими. Все очень дружелюбны и гостеприимны. Благодарен им за это», – приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.
- 7 ноября 2020
-
17:15
-
17:04
-
17:00
-
16:23
-
16:00
-
15:42
-
15:34
-
15:00
-
14:41
-
13:53
-
13:38
-
13:21
-
13:00
-
12:42
-
12:24
-
11:56
-
11:47
-
11:29
-
10:59
-
10:16
-
09:55
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:37
-
08:25
- 6 ноября 2020
-
23:45
-
23:27
-
23:00
-
22:46
-
22:40
-
22:31
-
22:17
-
21:51
-
21:21