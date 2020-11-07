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Варон — о переходе в «Барыс»: впервые буду играть в Европе. Очень взволнован

Варон — о переходе в «Барыс»: впервые буду играть в Европе. Очень взволнован
Хоккей / КХЛ 0

Новичок «Барыса» Фил Варон прокомментировал переход в казахстанский клуб.

«Всё хорошо, все очень дружелюбны. Многие ребята уже помогли мне и сделали всё, чтобы я чувствовал себя как дома. Отель, в котором я остановился прошлой ночью, тоже был хорош. Никаких жалоб, всё отлично.

Это были долгие 20 часов, 10-часовая разница во времени. Немного устал сейчас, практически не спал. Но это здорово, что провёл тренировку на льду, познакомился со всеми, с тренерским штабом, разогрел ноги перед началом матчей.

Безусловно, приехать сюда вместе с Диллоном Хетерингтоном было намного легче. Впервые буду играть в Европе, в КХЛ. Очень взволнован.

Немного знаю Фрэттина, играл против него. Блэкер, Диц – то же самое. Да, никогда не играл с кем-то из здешних ребят в одной команде. Но, играя в хоккей достаточно долго, ты встречаешься на льду со многими. Все очень дружелюбны и гостеприимны. Благодарен им за это», – приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

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