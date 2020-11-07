Рижское «Динамо» поддержало своих болельщиков интересной акцией на арене

Рижское «Динамо» поддержало своих болельщиков, сообщается на официальной странице нижнекамского «Нефтехимика».
Российская команда опубликовала на своей официальной странице в «Твиттере» фотографию трибун «Арены-Рига». Через место на кресла надеты «джерси» рижан. Таким образом, создаётся ощущение, будто бы болельщики присутствуют на трибунах.
Напомним, что ранее рижскому «Динамо» было запрещено проводить домашние матчи в ноябре с болельщиками. Это решение связано с введением в стране режима чрезвычайного положения.
Сегодня, 7 ноября, рижскую команду ожидает встреча с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч был перенесён с 11 сентября из-за первично полученных положительных результатов теста на коронавирус у хоккеистов нижнекамского клуба.
Ранее запрет на посещение встреч был введён в Московской области. Из-за этого «Авангард», «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар» домашние матчи в ноябре проведут без зрителей.
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