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Рижское «Динамо» поддержало своих болельщиков интересной акцией на арене

Рижское «Динамо» поддержало своих болельщиков интересной акцией на арене
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» поддержало своих болельщиков, сообщается на официальной странице нижнекамского «Нефтехимика».

Российская команда опубликовала на своей официальной странице в «Твиттере» фотографию трибун «Арены-Рига». Через место на кресла надеты «джерси» рижан. Таким образом, создаётся ощущение, будто бы болельщики присутствуют на трибунах.

Напомним, что ранее рижскому «Динамо» было запрещено проводить домашние матчи в ноябре с болельщиками. Это решение связано с введением в стране режима чрезвычайного положения.

Сегодня, 7 ноября, рижскую команду ожидает встреча с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч был перенесён с 11 сентября из-за первично полученных положительных результатов теста на коронавирус у хоккеистов нижнекамского клуба.

Ранее запрет на посещение встреч был введён в Московской области. Из-за этого «Авангард», «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар» домашние матчи в ноябре проведут без зрителей.

Рижское «Динамо» будет проводить домашние матчи в ноябре без зрителей
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