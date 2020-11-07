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Николай Демидов подписал контракт до конца сезона с «Сибирью»

Николай Демидов подписал контракт до конца сезона с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании контракта до конца сезона с 24-летним защитником Николаем Демидовым, сообщается на официальной странице новосибирской команды в социальной сети «ВКонтакте».

Хоккеист переехал в Новосибирск в 2015 году, сезон-2015/2016 провёл в МХЛ за «Сибирских снайперах», а уже в следующем дебютировал в КХЛ за «Сибирь».

В минувшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился семью результативными передачами при показателе полезности "+3". В плей-офф российский защитник провёл три матча, в которых очков не набрал.

К этому моменту у Демидова 132 матча в матчах регулярных чемпионатов (14+30) и три в Кубке Гагарина.

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