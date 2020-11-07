Амиров: с меня шоколадка Третьяку! Он в своё время заметил меня

Нападающий сборной России Родион Амиров подвёл итоги встречи со Швецией (2:1 Б).
«Не могу сравнить игру в КХЛ и на Евротуре. Здесь, наверное, уровень выше, всё-таки это сборная России. Я отрабатывал на тренировках разные буллиты. Вышел, увидел, что открыт угол между щитком и клюшкой, и бросил. В чём отличие от матча с финнами? Шведы играли с третьим сзади постоянно, вязкая игра была, больше прижимались к своим воротам в обороне, поэтому сложнее было комбинировать. Мой гол в концовке? Это игровой момент, разыграли и забили, Вася Подколзин здорово отдал. А вообще, большинство нам, конечно, нужно подтягивать.
Очень благодарен Владиславу Третьяку, что в своё время заметил меня на Кубке Третьяка. После сегодняшнего матча с меня шоколадка ему. Стараюсь не читать прессу, не хотел впадать в эйфорию после встречи с финнами. Мы забыли тот матч сразу после сирены», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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