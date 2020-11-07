Крылов — о 70-летии «Авангарда»: впереди — возвращение в Омск, новая арена, МЧМ и победы!

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов поздравил команду с 70-летием.
«Сегодня омскому хоккею исполняется 70 лет. Большой путь, пройденный нашей командой за эти годы, вместил в себя золото чемпионата России, Кубок европейских чемпионов, четыре серебряные медали и две бронзовые. Клуб воспитал двух олимпийских чемпионов и пятерых чемпионов мира. Все это — не просто достижения. За каждой победой, каждым матчем, каждой тренировкой стоят люди, отдавшие «Авангарду» часть своей жизни. Мы помним каждого тренера, каждого игрока, каждого врача, массажиста и точильщика коньков, каждого болельщика — и каждому говорим спасибо. Вы — это «Авангард»! Мы — это «Авангард», потому что дорога, пройденная за эти 70 лет, не заканчивается. Впереди возвращение в Омск, новая арена, молодёжный чемпионат мира и новые победы. Которые мы обязательно добудем все вместе! С праздником всех, кто болеет за наш клуб! С днём рождения, омский хоккей!» — приводит слова Крылова пресс-служба омской команды.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале «Авангард».
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