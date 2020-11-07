Назаров: победы сборной России на Евротуре закономерны, тотальный хоккей даёт результат

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке Карьяла.



«Для меня удачное выступление сборной России на Кубке Карьяла не стало какой-то неожиданностью. Конечно, разгром финнов со счётом 6:2 стал небольшим сюрпризом, но в целом по игре наша команда выглядела очень мощно. Можно с уверенностью сказать, что план ФХР сработал. Именно благодаря усилиям Федерации хоккея России и связки Романа Ротенберга с Игорем Ларионовым мы показали, что в России много талантливой молодёжи. Думаю, что настал момент, когда КХЛ должна пересмотреть лимит на иностранцев и в частности на вратарей, чтобы молодые российские хоккеисты могли полноценно развиваться. Тогда вертикаль спортшкола — МХЛ — КХЛ — сборная России заработает в полную силу. В таком случае ни один молодой игрок не будет смотреть в сторону Северной Америки, а будет ждать своего шанса в КХЛ и сборной.



Мне понравилась игра россиян на турнире. Ещё играть с чехами, но парни уже выступили здорово. Сейчас в сборной России проповедуют тотальный хоккей, создают численное преимущество на любом участке площадки. Этот хоккей даёт результат. Именно благодаря такому стилю россиян наши соперники порой оказывались в ступоре. Прессинг в зоне атаки, мгновенный отбор при потере шайбы — всё это максимально важно. Если вы заметили, то двигалась вся наша пятёрка, видно хорошее взаимодействие между игроками, физическая готовность. Поэтому победы сборной России закономерны», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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