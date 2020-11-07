Чистяков — о матче со Швецией: нужно выходить и биться на каждом участке площадки

Защитник сборной России Семён Чистяков подвёл итоги встречи со Швецией (2:1 Б).
«Очень хороший матч. Возможно, в начале у нас что-то не получалось, но потом ребята взяли инициативу на себя, начали действовать в пас, и игра пошла. Хорошо, что в концовке удалось собраться с силами и сравнять счёт.
Какие чувства испытывал, когда выходил на лёд с нашивкой ассистента капитана? Был очень рад, что мне доверили быть ассистентом капитана национальной сборной. Для меня это большая ответственность. Самое главное — поддерживать друг друга в команде, показывать, что ты лидер, выходить и биться на каждом участке площадки.
Чего жду от встречи с Чехией? Любая команда на этом турнире сильная. Чехи в первом матче победили шведов, у которых тоже хорошая команда. Думаю, что с обеих сторон будет очень хорошая игра. Нам нужно как следует настроиться и играть в такой же хоккей, как в первых двух встречах», — приводит слова Чистякова официальный сайт ФХР.
- 7 ноября 2020
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