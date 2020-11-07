Митчелл — о матче с «Нефтехимиком»: очередное обидное поражение рижского «Динамо»

Нападающий рижского «Динамо» Зак Митчелл подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (1:3).



«Очередной обидный проигрыш. Впервые за долгое время собрались как команда. Да, у нас есть трудности, но, чем больше мы будем играть вместе, тем лучше будут наши результаты и мы наконец-то сможем прервать эту серию.



Была ли встреча с «Нефтехимиком» принципиальной? Немного. Знаю многих ребят, и было несколько странно играть против некоторых друзей. Перед матчем мы разбирали соперника, смотрели видео. Старались использовать свободные зоны, но не всё получалось», — приводит слова Митчелла пресс-служба КХЛ.



Напомним, нижнекамский «Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:1.

«Нефтехимик» прервал серию из шести поражений, в Риге обыграв «Динамо»