Митчелл — о матче с «Нефтехимиком»: очередное обидное поражение рижского «Динамо»
Нападающий рижского «Динамо» Зак Митчелл подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (1:3).
«Очередной обидный проигрыш. Впервые за долгое время собрались как команда. Да, у нас есть трудности, но, чем больше мы будем играть вместе, тем лучше будут наши результаты и мы наконец-то сможем прервать эту серию.
Была ли встреча с «Нефтехимиком» принципиальной? Немного. Знаю многих ребят, и было несколько странно играть против некоторых друзей. Перед матчем мы разбирали соперника, смотрели видео. Старались использовать свободные зоны, но не всё получалось», — приводит слова Митчелла пресс-служба КХЛ.
Напомним, нижнекамский «Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:1.
«Нефтехимик» прервал серию из шести поражений, в Риге обыграв «Динамо»
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