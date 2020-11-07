Скудра: Макинтайр почти переболел коронавирусом. Надеемся, 12 ноября будет с командой

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (1:3).



«Несмотря на результат, мы провели хороший матч и у меня не поднимется рука что-то предъявить ребятам. Мы перебросали противника в два раза, создали моментов как минимум на две встречи. Подвела реализация, вопросов нет. Половина команды провела только пару тренировок, мы как группа впервые с начала сентября тренировались все вместе. Позитивно оцениваю, как мы провели матч, какие комбинации разыгрывали. Есть четыре дня до следующей встречи, мы можем тренироваться все вместе и готовиться, это очень позитивный момент.



На что будем делать акцент в эти дни? Хотим исправить игру в большинстве, в последнее время она совсем разладилась, нужно вернуться на тот уровень, когда мы были в топ-5 перед карантином. Будем продолжать работать и над физическим состоянием, чтобы мы могли играть быстро и комбинационно. Идеального состояния не будет, но оно должно быть выше среднего. И конечно же детали, химия в тройках и пятёрках. Опять же, ребята не так много играли вместе, потому уделим внимание и сыгранности.



Когда ждать появления Зэйна Макинтайра? Он почти переболел коронавирусом, и мы надеемся, что через пару дней он сможет начать индивидуальный тренировочный процесс, а числа 12-го сможет тренироваться вместе с командой», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.

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