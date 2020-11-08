Юхан Гарпенлёв прокомментировал поражение Швеции в матче со сборной России на Евротуре

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал поражение во встрече со сборной России (1:2 Б) во втором матче Кубка Карьялы.

«Думаю, что сборная Швеции добилась огромного прогресса в сравнении с предыдущим матчем с командой Чехии. Думаю, что мы намного продемонстрировали большой прогресс в игре с шайбой, потому что мы лучше её двигали, за счёт чего создали много голевых моментов. Мы были достаточно терпеливы, усердно боролись и. выиграли большое количество единоборств. Так что на сей раз мы сделали ровно то, что обещали, но не выполнили в матче с Чехией.

Доволен матчем, но не реализацией моментов. Нужно больше бросать по воротам, нужно быть более смелым в завершении атак. Порой наши игроки слишком долго искали решение вместо того, чтобы просто бросать. Нужно действовать, исходя из своих рефлексов. И в какой-то степени броски по воротам должны быть в крови игроков.

У соперника была молодёжная сборная? Знаете, я не думал о том, какая сборная играла против нас. Я смотрел за картиной матча. Сборная Швеции показала хороший хоккей и была лучшей командой на льду. Но результат хоккейного матча определяется количеством заброшенных шайб, и если вы не забиваете, то и не побеждаете. Так сегодня и произошло», — цитирует Гарпенлёва HockeyNews.se.