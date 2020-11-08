Лундквист представил дизайн новых щитков с изображением логотипа «Вашингтона»
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист представил дизайн новых вратарских щитков. На них будут изображены логотип столичного клуба, а также купол Капитолия – здания, где заседает конгресс США.
«Новый облик утверждён и находится в работе», – написал Лундквист в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Хенрика Лундквиста.
Напомним, что 38-летний швед подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» после того, как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупили последний год его соглашения с клубом. Лундквист выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года. В следующем сезоне вратарь заработает $ 1,5 млн по контракту с «Вашингтоном».
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В «Кэпиталз» Лундквист будет страховать Илью Самсонова и пытаться реализовать давнюю мечту.
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