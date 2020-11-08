Фастовский — об уходе Красикова: Алексей пахал как вол, но попал в некую зону комфорта

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал расторжение контракта с вратарём Алексеем Красиковым, которое де-факто оказалось обменом в «Сочи».

«Причин несколько. В большей степени это то, что Красиков всё-таки не сделал тот шаг вперёд, на который мы рассчитывали. Следовательно соотношение цена-качество нас не могло устроить. У нас была определённая стратегия формирования вратарской линии команды, расписанная по сезонам. Красиков играл в ней ключевую роль. Мы заключили с ним длительный контракт именно в расчёте на реализацию этой стратегии. Наша задача в межсезонье состояла в поиске надёжного и проверенного вратаря, готового развиваться и прогрессировать. Мы остановили выбор на Красоткине. Конечной задачей на перспективу было прийти к схеме с двумя русскими вратарями. Затраты на Алексея окупались бы в будущем, когда Красиков стал бы основным вратарём. Но на этом этапе не сложилось.

Это не классическое расторжение контракта с игроком по инициативе клуба. Мы не отпускали Алексея в никуда, а искали ему новую команду. На самом деле, мы договорились с «Сочи» об обмене вратарями, реализуя уже новую стратегию. Мы получаем молодого перспективного вратаря, Арсения Ахметова, которого будем готовить для будущего. Но поскольку у Красикова ситуация с контрактом несколько иная, нежели у Арсения, то документально надо было провести сделку таким образом.

Я очень рассчитывал, что Алексей сможет сделать важнейший в своей жизни шаг именно в этом сезоне. Но не получилось… Стало понятно, что с ним придётся расстаться. Я был основным инициатором шесть лет назад привезти его в Новосибирск. Хорошо знаю его и семью. Все эти годы максимально способствовал его прогрессу. Я не могу Лешу ни в чём упрекнуть. Он пахал как вол. Сделал огромный шаг вперёд. Если бы Красиков был халтурщиком – мы бы с ним давно расстались. Анализируя ситуацию, мне кажется, что Алексей попал в некую зону комфорта. Немного пропала страсть чего-то добиваться, жертвовать чем-то ради достижения цели.

А в профессиональном спорте именно мелочи становятся решающими. И конечно психология. Но я вовсе не разуверился в его способностях! У Алексея есть все данные стать в итоге основным вратарём клуба КХЛ. И я искренне желаю ему этого. Сказал Лёше, что смена клуба может пойти ему на пользу. Это ведь и смена обстановки, и очередной вызов. Переход в «Сочи» должен помочь ему сделать тот самый качественный шаг вперёд», – цитирует Фастовского Sport24.