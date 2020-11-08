Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дмитрий Яшкин и Александр Овечкин сразились в выпуске динамовского шоу «Голевое чутьё»

Дмитрий Яшкин и Александр Овечкин сразились в выпуске динамовского шоу «Голевое чутьё»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин и советник генерального директора бело-голубых Александр Овечкин сразились в выпуске динамовского шоу «Голевое чутьё».

«Быть или не быть голу — вот в чем вопрос! В новом челлендже лучшие форварды КХЛ и НХЛ, а именно Дмитрий Яшкин и Александр Овечкин, определяют, у кого лучшее голевое чутьё», — сказано в описании видео.

Видео можно посмотреть на Youtube-канале московского «Динамо».

27-летний Яшкин проводит второй сезон в московском «Динамо». Чешский нападающий перешёл в стан бело-голубых летом 2019 года после сезона в «Вашингтон Кэпиталз», чьим капитаном является Овечкин. Считается, что Александр активным образом содействовал в переходе Яшкина в «Динамо».

Яшкин: сын Овечкина попросил забить гол. Получилось два. Все довольны
Овечкин увидел триллер в КХЛ! Его «Динамо» победило в дерби, едва не отпустив ЦСКА с 4:1
«Армейцы» были близки к крутому камбэку.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020