Дмитрий Яшкин и Александр Овечкин сразились в выпуске динамовского шоу «Голевое чутьё»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин и советник генерального директора бело-голубых Александр Овечкин сразились в выпуске динамовского шоу «Голевое чутьё».

«Быть или не быть голу — вот в чем вопрос! В новом челлендже лучшие форварды КХЛ и НХЛ, а именно Дмитрий Яшкин и Александр Овечкин, определяют, у кого лучшее голевое чутьё», — сказано в описании видео.

Видео можно посмотреть на Youtube-канале московского «Динамо».

27-летний Яшкин проводит второй сезон в московском «Динамо». Чешский нападающий перешёл в стан бело-голубых летом 2019 года после сезона в «Вашингтон Кэпиталз», чьим капитаном является Овечкин. Считается, что Александр активным образом содействовал в переходе Яшкина в «Динамо».

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