Как завершится матч сборных России и Чехии на Кубке Карьяла?
Сегодня, 8 ноября, сборная России проведёт заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Чехии. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Календарь матчей Еврохоккейтура сезона-2020/2021
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч сборных России и Швеции на Кубке Карьяла?»
Пройти опрос также можно на Quiz.
Команда Филипа Пешана лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков в двух матчах. Сборная Чехии последовательно обыграла в основное время команды Швеции (3:1) и Финляндии (2:0). В свою очередь сборная России потеряла одно очко, обыграв команду Швеции только в серии буллитов (2:1 Б).
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