Пашков: почему бы не предложить ведущим игрокам молодёжной сборной олимпийские контракты?

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился предложением, как удержать игроков сборной России в КХЛ.

«Тренерам, специалистам, болельщикам необходимо уделять молодёжи максимальное внимание. За год до Олимпиады нам нужно наигрывать не легионеров, а именно молодых хоккеистов, все должны это понимать.



Вторая сторона медали — чиновники. Понятное дело, Олимпийский комитет хочет золото Пекина, но для решения этой задачи почему бы ему по запросу ФХР и КХЛ не предложить ведущим игрокам молодёжной сборной специальные олимпийские контракты? Тем самым мы сможем удержать Амирова, Подколзина, Чинахова и многих других хотя бы на полтора-два сезона, дать им полноценное хоккейное образование.



Мы много говорили о поколении Тарасенко, Кузнецова, Панарина, которое сформировалось в России и только потом отправилось за океан. Пандемия предоставила нашему хоккею отличный шанс повторить ту историю с новыми российскими талантами. Главное — его не упустить», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.