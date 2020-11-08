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Пашков: почему бы не предложить ведущим игрокам молодёжной сборной олимпийские контракты?

Пашков: почему бы не предложить ведущим игрокам молодёжной сборной олимпийские контракты?
Хоккей / Евротур 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился предложением, как удержать игроков сборной России в КХЛ.

«Тренерам, специалистам, болельщикам необходимо уделять молодёжи максимальное внимание. За год до Олимпиады нам нужно наигрывать не легионеров, а именно молодых хоккеистов, все должны это понимать.

Вторая сторона медали — чиновники. Понятное дело, Олимпийский комитет хочет золото Пекина, но для решения этой задачи почему бы ему по запросу ФХР и КХЛ не предложить ведущим игрокам молодёжной сборной специальные олимпийские контракты? Тем самым мы сможем удержать Амирова, Подколзина, Чинахова и многих других хотя бы на полтора-два сезона, дать им полноценное хоккейное образование.

Мы много говорили о поколении Тарасенко, Кузнецова, Панарина, которое сформировалось в России и только потом отправилось за океан. Пандемия предоставила нашему хоккею отличный шанс повторить ту историю с новыми российскими талантами. Главное — его не упустить», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Пашков: важно, чтобы эксперимент с отправкой молодёжи не ударил по престижу нашего хоккея
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