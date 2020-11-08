Фастовский — о переговорах с Демидовым: никогда ни с чем подобным не сталкивался

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал подписание контракта с защитником Николаем Демидовым.

«Я говорил, что его точно в «Сибири» не будет. И мои высказывания базировались на твердых желаниях самого Николая и его представителей. Но смена Демидовым агентов, отношения к клубу, к контракту, и к его дальнейшей судьбе заставили и меня изменить категоричную позицию. Мы посчитали, что это дает нам основания заключить контракт и тем самым помочь игроку вернуться в большой хоккей.

Почему он передумал? Прежде всего, это игровая практика. Ему ни в коем случае нельзя в таком возрасте — 25 лет — терять целый сезон. Ждать у моря погоды? Это в принципе неправильный подход для спортсмена. Каждый месяц важен, не то что год. За год можно вообще перестать быть спортсменом. Я буду только рад, если Демидов дойдёт до НХЛ. Постараемся помочь Николаю, чтобы он реализовал свою мечту — я за него буду только рад.

Самые сложные переговоры в карьере? Однозначно, да. Никогда ни с чем подобным не сталкивался», – цитирует Фастовского Sport24.