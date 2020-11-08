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Голкипер СКА Самонов представил новый шлем с изображением Человека-паука

Голкипер СКА Самонов представил новый шлем с изображением Человека-паука
Хоккей / КХЛ 0

Гоклипер СКА Александр Самонов представил новый шлем с изображением Человека-паука – героя комиксов Marvel.

«В принципе, всю вселенную люблю, фанат их, поэтому изобразил. Думаю, он здесь нормально смотрится. Сзади стена ледяная, вратари же должны роль стены исполнять. Ну и надписи про семью. А так, всё в клубных цветах, ничего сверхъестественного», – сказал Самонов.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

В нынешнем сезоне 25-летний Самонов в четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ одержал две победы при коэффициенте надёжности 2,77 и 90,4% отражённых бросков. В последний раз Александр выходил на лёд 15 сентября в матче с «Авангардом». Пропустил три шайбы и был заменён в ходе матча.

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