Голкипер СКА Самонов представил новый шлем с изображением Человека-паука
Гоклипер СКА Александр Самонов представил новый шлем с изображением Человека-паука – героя комиксов Marvel.
«В принципе, всю вселенную люблю, фанат их, поэтому изобразил. Думаю, он здесь нормально смотрится. Сзади стена ледяная, вратари же должны роль стены исполнять. Ну и надписи про семью. А так, всё в клубных цветах, ничего сверхъестественного», – сказал Самонов.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.
В нынешнем сезоне 25-летний Самонов в четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ одержал две победы при коэффициенте надёжности 2,77 и 90,4% отражённых бросков. В последний раз Александр выходил на лёд 15 сентября в матче с «Авангардом». Пропустил три шайбы и был заменён в ходе матча.
Самонов — об обмене в СКА: мы люди подневольные. Сказали ехать туда – значит туда
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