Николишин: Евротур должен быть турниром для молодёжи, решение России — крутое

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Андрей Николишин высказался о выступлении молодежной сборной России на финском этапе Евротура – Кубке Карьяла.

«Мы играли терпеливо и грамотно, держа шведов по периметру. Ребята играли с хорошим сохранением шайбы. Звено Хуснутдинова особенно отличалось именно в атаке за счет креативных действий и созидания. Это второе звено? Неважно, какое оно по счету, важно, кто там играет.

Две победы подряд не удивляют – они радуют. Шведы вправе возмущаться, правда есть и на их стороне: если уж мы решили отправить на Кубок Карьялы молодёжный состав, об этом нужно было объявить заранее. Но решение — крутое, не спорю. Считаю, Евротур должен быть турниром для молодёжи.

Хватит ли наших на чехов? В плане физики не сомневаюсь, что им хватит силенок побороться и сыграть успешно. Другое дело, чтобы эмоции не захлестнули после двух побед. Но для этого есть тренерский штаб, который ребят знает. Тот же Ларионов прекрасно понимает, что за игра будет со сборной Чехии. Думаю, всё будет хорошо», – сказал Николишин в эфире «Матч ТВ».