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Нападающий сборной России Амиров повторил достижение Попова, Любимова и Порядина

Нападающий сборной России Амиров повторил достижение Попова, Любимова и Порядина
Хоккей / Евротур 0

Вчера, 7 ноября, Сборная России одержала вторую победу в матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Швеции. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Нападающий сборной России Родион Амиров забросил шайбу во втором матче в первых двух его встречах за национальную команду на этапах Евротура. До Родиона только три хоккеиста смогли забросить шайбы в своих первых двух матчах на Евротуре — Александр Попов, Роман Любимов и Павел Порядин.

Стоит заметить, что все трое хоккеистов были на тот момент старше Амирова. Родиону исполнилось 19 лет 1 месяц и 5 дней.

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