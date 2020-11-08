Жена Яшкина: многим болельщикам «Динамо» нравятся мои песни

Поп-исполнительница Надия Яшкина, жена нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, сообщила, что посвятила клубу песню.

«Совсем скоро выйдет песня, посвященная хоккейному клубу «Динамо». Она уже почти готова, доделываем обложку. Хотела сделать это в прошлом году, но не получилось из-за карантина. В моей песне «Я в порядке» тоже есть отсылка к хоккейному клубу «Динамо».



В некоторых песнях я описываю то, что происходит со мной на данный момент, и то, что связано с Димой. Например, песня «Есть только ночь» как раз была написана в тот момент, когда мы только начали встречаться и мне приходилось часто летать в США, но я очень люблю Москву, сильно тосковала и написала песню про это. Может показаться, что песня про парня, но она написана про любовь к Москве. Скоро выйдет еще одна песня, «Салюты», и она целиком посвящена мужу.

Многим болельщикам «Динамо» нравятся мои песни. Когда выходят релизы, делают репосты. Чувствую их поддержку и очень это ценю. Они как одна большая семья», — цитирует Яшкину пресс-служба московского клуба.