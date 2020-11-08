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«Авангард» выменял нападающего Матвея Заседу у «Ермака»

«Авангард» выменял нападающего Матвея Заседу у «Ермака»
Хоккей / КХЛ 0

Расположение ангарского «Ермака» покинул Матвей Заседа. За денежную компенсацию его выменял «Авангард», сообщается на официальном сайте клуба Высшей хоккейной лиги

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. Примечательно, что вчера, 7 ноября, «Авангард» обменял нападающего Максима Мизюрина в «Ермак».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

«Авангард» обменял нападающего Максима Мизюрина в «Ермак»
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