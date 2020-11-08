Родион Амиров, открыв счёт в матче с командой Чехии, установил рекорд сборной России

Сборная России проводит заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперник команды Игоря Ларионова — сборная Чехии. После первого периода впереди россияне — 1:0.
Нападающий Егор Чинахов с правого края зарядил по воротам — голкипер Лукаш Паржик блином среагировал, но Родион Амиров подкараулил отскок и добил шайбу в сетку. Нападающий сборной России забросил шайбу в третьем матче в первых трёх его встречах за национальную команду на этапах Евротура. Таким образом, Амиров установил национальный рекорд.
До Родиона только три хоккеиста смогли забросить шайбы в своих первых двух матчах на Евротуре — Александр Попов, Роман Любимов и Павел Порядин. Стоит заметить, что все трое хоккеистов были на тот момент старше Амирова. Родиону исполнилось 19 лет 1 месяц и 6 дней.
Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Участвуйте в творческом конкурсе и покажите, как вы заряжаете нашу сборную на победу! Подробности по ссылке.
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