Родион Амиров, открыв счёт в матче с командой Чехии, установил рекорд сборной России

Сборная России проводит заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Соперник команды Игоря Ларионова — сборная Чехии. После первого периода впереди россияне — 1:0.

Нападающий Егор Чинахов с правого края зарядил по воротам — голкипер Лукаш Паржик блином среагировал, но Родион Амиров подкараулил отскок и добил шайбу в сетку. Нападающий сборной России забросил шайбу в третьем матче в первых трёх его встречах за национальную команду на этапах Евротура. Таким образом, Амиров установил национальный рекорд.

До Родиона только три хоккеиста смогли забросить шайбы в своих первых двух матчах на Евротуре — Александр Попов, Роман Любимов и Павел Порядин. Стоит заметить, что все трое хоккеистов были на тот момент старше Амирова. Родиону исполнилось 19 лет 1 месяц и 6 дней.

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